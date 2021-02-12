Еврокомиссар по здравоохранению просит не закрывать границы в ЕС

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Закрытие границ не так эффективно в борьбе с пандемией новой коронавирусной инфекции (COVID-19), лучше организовать вакцинацию, считает еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес. Она добавила, что если кто-нибудь из производителей препаратов, имеющий сертификацию в ЕС, запланирует улучшить свои продукты для противостояния новым штаммам, то его освободят от части процедур по сертификации.

Страх перед мутациями [нового] коронавируса понятен. Но правда в том, что границы недуг не сдерживают. Только вакцинация и соблюдение правил гигиены могут помочь от мутаций. Я считаю неправильным возвращаться к ситуации, когда в Европе в марте 2020 года были закрыты границы, — рассказала Кириакидес в беседе с газетой Augsburger Allgemeine.

ФРГ накануне усилила контроль на границе с Чехией и австрийской федеральной землёй Тироль. Берлин опасается распространения мутаций COVID-19. ВОЗ объявила 11 марта 2020-го пандемией вспышку инфекции COVID-19, зародившейся в КНР в конце 2019-го. Первые заболевшие были зарегистрированы в Ухани (провинция Хубэй). Население города — около 12 млн человек.

COVID-19 оказывает влияние на биохимические процессы в организме, в частности затрагивая гормональный фон, заявил врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков. По его словам, после коронавируса у людей могут возникнуть депрессивные состояния, психозы и фобии.

Ранее NEWS.ru писал, что в Японии получила одобрение первая вакцина от коронавирусной инфекции. Министерство здравоохранения, труда и благосостояния страны согласовало применение американского препарата Pfizer. Ожидается, что вакцинация в Японии начнётся 17 февраля и будет проведена в несколько этапов.