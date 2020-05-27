Власти Италии сообщили о смерти ещё 117 человек с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/2d510022-a041-11ea-ac27-fa163e074e61_660.jpg Фото: Simona Chioccia/Keystone Press Agency/Global Look Press

Департамент гражданской защиты Италии сообщил о смерти 117 человек с коронавирусом. За последние 24 часа число новых заражённых составило 584 человека.

Большинство новых инфицирований приходится на регион северной Ломбардии. С начала пандемии коронавируса в стране скончались 33 072 человека, пишет RT.

На сегодняшний день власти страны ослабили режим самоизоляции. Люди могут свободно перемещаться по улицам итальянских городов. Однако мэр Рима Вирджиния Раджи ввела штрафы для тех, кто бросает медицинские маски и перчатки в общественных местах.