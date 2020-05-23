Власти Греции решили привлечь туристов низкими ценами

https://static.news.ru/photo/da53e8ee-9cdf-11ea-922a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Barbara Boensch/Global Look Press

Правительство Греции решило снизить цены на многие товары и услуги для стимулирования внутреннего и внешнего туризма.

Об этом сообщает The Sun. Планируется, что цены снизят на перелёты между островами, паромные переправы, морские прогулки и автобусные экскурсии. Также предполагается снизить ставку налога с 24 до 13% для организаций общепита, востребованных у туристов, в частности, кофеен. Это позволить заведениям снизить цены на свои услуги.

15 июня в стране открывается туристический сезон. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис подтвердил, что с 1 июля Греция ждёт путешественников из других стран. Местные СМИ, ссылаясь на свои источники, пишут, что первыми в страну пустят туристов из государств Балканского полуострова, Кипра, Австралии, Японии, Китая, Израиля, Дании и Австрии. Граждане этих стран не будут обязаны уходить на карантин.

Как писал NEWS.ru, 18 мая открылся для посещения самый популярный архитектурный памятник Греции — Акрополь в Афинах.