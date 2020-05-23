Власти Греции решили привлечь туристов низкими ценами

Правительство Греции решило снизить цены на многие товары и услуги для стимулирования внутреннего и внешнего туризма.
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15 июня в стране открывается туристический сезон. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис подтвердил, что с 1 июля Греция ждёт путешественников из других стран. Местные СМИ, ссылаясь на свои источники, пишут, что первыми в страну пустят туристов из государств Балканского полуострова, Кипра, Австралии, Японии, Китая, Израиля, Дании и Австрии. Граждане этих стран не будут обязаны уходить на карантин.
Как писал NEWS.ru, 18 мая открылся для посещения самый популярный архитектурный памятник Греции — Акрополь в Афинах.
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