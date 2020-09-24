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Власти Франции расследуют попадание в СМИ разговора Макрона и Путина

22:12, 24 сентября 2020 67
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Представитель Министерства иностранных дел Франции рассказал, что Париж считает недопустимой утечку конфиденциальных сведений. В связи с этим проводится расследование.

Так он прокомментировал попадание в СМИ содержания переговоров французского президента Эммануэля Макрона и его российского коллеги Владимира Путина об отравлении политика Алексея Навального.

Любая утечка внутренних конфиденциальных документов недопустима. По этой причине мы воздерживаемся от комментариев. Ведётся расследование, — передаёт ТАСС.

Накануне газета Le Monde сообщила, что президент России Владимир Путин в разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном презрительно говорил об Алексее Навальном и допустил, что он мог сам принять яд. При этом французский лидер сразу отверг эту версию, писал NEWS.ru.

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