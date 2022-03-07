Власти Франции призвали жителей страны снизить расходы энергии

Министр экономики Франции Брюно Ле Мэр призвал жителей страны постараться снизить расходы энергии. О необходимости разумно расходовать электричество в условиях роста цен на энергоносители он сообщил в эфире BFMTV. По словам главы ведомства, рост стоимости горючего в итоге может привести к росту цен на продовольствие.

Нужно сделать усилие, — сказал он.

Он также отметил, что введение антироссийских санкций со стороны Евросоюза может обернуться полным прекращением поставок газа со стороны России, что серьёзно ударит по европейской экономике.

Существует неопределённость, связанная с возможными контрсанкциями со стороны России, о которых мы ничего не знаем. Ухудшение ситуации [на Украине], поведение Китая, которое пока неопределённо и которое станет решающим в этом кризисе — есть много неизвестных, и отвечать так, как будто мы наверняка знаем, о чём идёт речь, было бы ошибкой, — сказал Ле Мэр.

Министр подчеркнул, что этот кризис может отразиться на стоимости горючего, что в итоге может привести к росту цен на продовольствие.

Ранее сообщалось, что фьючерсы на европейском рынке газа продолжают ставить новые рекорды. Так, за несколько часов работы биржи исторический максимум обновлён несколько раз. Утром была преодолена отметка в $3900 за тысячу кубометров, однако затем цена снизилась.