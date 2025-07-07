«Совсем обезумел»: европарламентарий от Словакии жестко высказался о ЕС Европарламентарий Блаха: ЕС заставляет Словакию платить больше за энергию

Руководство Евросоюза «совсем обезумело», так как выделяет миллиарды евро на военные расходы и заставляет граждан Словакии платить больше за энергию, передают слова словацкого члена Европарламента Любоша Блахи «Известия». По его словам, когда Братислава отказывается от этого, ей начинают угрожать.

Они выделяют миллиарды на оружие, но заставляют нас платить больше за энергию. А когда мы отказываемся, они угрожают нам как гангстеры и мафиози. И [глава Еврокомиссии] Урсула фон дер Ляйен — королева всего этого, — сказал европарламентарий.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что ЕС больше не занимается координацией действий стран-членов, а играет роль полноценного «центра власти». Руководство Евросоюза все больше начинает напоминать Франкенштейна, живущего своей собственной жизнью. Национальная идентичность же входящих в объединение государств в настоящий момент рассматривается Брюсселем в качестве врага.

Кроме того, американские журналисты признали ошибочность курса Евросоюза на милитаризацию, который может привести ЕС к грандиозному провалу. В СМИ отметили, что европейские страны игнорируют восстановление промышленности, поставив экономику на военные рельсы.