Власти Британии «в строжайшей секретности» обсудили сближение с ЕС Guardian: власти Великобритании обсудили с оппозицией и бизнесом сближение с Евросоюзом

Фото: Vuk Valcic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Представители правящей в Великобритании Консервативной партии в обстановке «строжайшей секретности» обсудили пути сближения с Евросоюзом с оппозиционными лейбористами, представителями бизнеса и НАТО. Об этом сообщает издание The Guardian со ссылкой на осведомленные источники. Встреча проходила в Оксфордшире и продолжалась два дня.

Во вступительном заявлении собрания говорилось, что в настоящее время есть мнение о том, что Соединенное Королевство не сумело найти собственный путь вне Евросоюза, а Brexit затормозил рост и препятствует развитию потенциала страны. Один из собеседников издания, присутствовавший на мероприятии, назвал встречу конструктивной. По его словам, там обсуждались проблемы и возможности Brexit, а также затрагивались темы экономического спада и роста цен на энергоносители.

Речь шла о том, чтобы перейти от «уйти» к «остаться», и с какими проблемами нам сейчас приходится сталкиваться, и как мы можем занять наилучшую позицию, чтобы провести диалог с ЕС об изменениях в соглашении о торговле и сотрудничестве, — пояснил источник.

По данным издания, встреча представляла собой «чрезвычайный межпартийный саммит», там собрались ведущие сторонники и противники выхода Великобритании из ЕС. На мероприятии присутствовали, в том числе, министр по делам социально-экономического развития регионов Майкл Гоув, помощник генерального секретаря НАТО по оборонной политике и планированию Ангус Лапсли, бывший главный переговорщик по Brexit от правительства с 2017 по 2019 год и управляющий директор Goldman Sachs Оливер Роббинс и другие.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак обратился к правительству с целью создания плана по восстановлению отношений королевства с Евросоюзом после Brexit. Британцы намерены усилить сотрудничество с ЕС в сферах обороны, миграции, торговли, энергетики и международных стандартов.

По данным агентства, убытки Великобритании из-за Brexit составляют около 100 млрд фунтов в год ($124 млрд).

По мнению экспертов, работа по восстановлению отношений Британии и Евросоюза началась из-за последствий специальной операции России на Украине, при этом правительство Риши Сунака может столкнуться с проблемами из-за критики евроскептичных политиков в правящей Консервативной партии.

В свою очередь обозреватель газеты The Washington Post Фарид Закария заявил, что Великобритания после выхода из Евросоюза превратилась в среднестатистическую островную нацию, не имеющую достаточного политического веса, на которую мало времени даже у Вашингтона.