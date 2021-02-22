Власти Британии начнут снимать карантин 8 марта

https://static.news.ru/photo/c6ae0998-7527-11eb-93c4-96000091f725_660.jpg Фото: Vuk Valcic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Карантинные ограничения, введённые в Великобритании из-за распространения коронавируса, начнут снимать 8 марта, сообщил премьер-министр страны Борис Джонсон.

По его словам, власти будут осторожно снимать ограничения, однако угроза COVID-19 в стране остаётся значительной.

Мы не можем избежать того факта, что снятие ограничений приведёт к увеличению числа заболевших и, в конечном итоге, к большему количеству смертей. Всегда найдутся уязвимые люди, не защищённые вакцинами, — подчеркнул он.

Он отметил, что ограничения будут ослабляться на всей территории страны. При этом снятие карантинных мер будет определяться данными по четырём пунктам: вакцинации, количеству смертей и госпитализаций, загрузке системы здравоохранения и влиянию внешних факторов. В результате система разделения страны на части в зависимости от заболеваемости упраздняется. Политик ожидает, что к 21 июня все ограничения будут сняты.

Через две недели ученики и учащиеся всех школ и учреждений дальнейшего образования могут безопасно вернуться к очному обучению, — добавил Джонсон.

Кроме того, откроются детские клубы и другие учреждения для детей. Также с 8 марта каждый житель дома престарелых сможет принимать у себя одного посетителя, а людям разрешат собираться вместе группами из более чем шести человек. С 6 марта будут разрешены местные выборы.

Я знаю, что будет много людей, которые будут беспокоиться о том, что мы слишком амбициозны и что навязывать какой-либо план вирусу — это высокомерие. Я согласен с тем, что мы всегда должны быть скромными перед лицом природы. <...> Сегодня конец действительно близок. Плохой год сменится весной и летом, которые будут совсем другими и несравненно лучше, чем картина, которую мы видим сегодня вокруг нас, — заключил он.

При этом программа бесплатного тестирования на коронавирус продлевается до июня, передаёт BBC.

21 февраля на территории Британии от коронавируса и его последствий скончались 215 человек. Такое число летальных исходов стало наименьшим с 13 декабря 2020 года. Тогда жертвами опасного вируса стали 144 жителя королевства. При этом в субботу число жертв COVID-19 в Соединённом Королевстве достигло 445 и в последнюю неделю этот показатель не поднимался выше 500 случаев за сутки. Таким образом, за прошедшую неделю от коронавируса в Британии скончались на 27% меньше по сравнению с предыдущим семидневным периодом.

Национальный локдаун был введён в стране с 4 января из-за активного распространения коронавируса. Борис Джонсон ранее рассказал, что власти Великобритании не намерены вводить в стране специальные документы для тех, кто прошёл вакцинацию от коронавирусной инфекции, писал NEWS.ru.