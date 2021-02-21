В Великобритании зафиксирован минимум смертей от COVID-19 с конца декабря

https://static.news.ru/photo/fb386c10-746b-11eb-b04f-96000091f725_660.jpg Фото: Ray Tang/Global Look Press

За последние сутки на территории Британии от коронавируса и его последствий скончались 215 человек. Такое число летальных исходов стало наименьшим с 13 декабря 2020 года. Тогда жертвами опасного вируса стали 144 жителя королевства. Об этом сообщается на сайте правительственной информации.

При этом в субботу число жертв COVID-19 в Соединённом Королевстве достигло 445 и в последнюю неделю этот показатель не поднимался выше 500 случаев за сутки. Таким образом, за прошедшую неделю от коронавируса в Британии скончались на 27% меньше по сравнению с предыдущим семидневным периодом.

В британском Минздраве подсчитали, что с начала пандемии от новой коронавирусной инфекции и её последствий умерли 120,6 тыс. человек. Данный показатель стал крупнейшим в Европе. А вот Национальная статистическая служба страны приводит другие цифры. По её данным, передаёт ТАСС, число летальных исходов превысило 129 тыс. ещё 5 февраля.

За последние сутки в Великобритании подтвердились ещё 9,8 тыс. случаев заражения коронавирусом. На этой неделе прирост новых случаев впервые с октября 2020 года оказался ниже 10 тыс. Всего в Соединённом Королевстве COVID-19 заразились 4,1 млн человек.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 22 февраля обратится с посланием к нации в понедельник в 19:00 (16:00 мск). Ожидается, что в ходе обращения будут озвучены сроки и другие детали четырёхэтапного плана по выходу Британии из локдауна, сообщал NEWS.ru.