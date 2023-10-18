Власти Австрии повысили уровень террористической угрозы в стране

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Австрия

Власти Австрии повысили уровень террористической угрозы в стране до максимального значения, сообщает телеканал ORF со ссылкой на заявление главы МВД республики Герхарда Карнера. Отмечается, что это произошло на фоне эскалации на Ближнем Востоке, а также после террористического нападения в Брюсселе.

Так, уровень террористической угрозы был повышен «до второго высшего уровня», так как в стране уже действовал «повышенный» с марта 2022 года. Вместе с этим Карнер заявил, что специально обученные силы армии должны быть использованы в первую очередь для защиты еврейских учреждений. Дипломатические миссии, по его словам, уже охраняются австрийскими силовиками.

Вечером 16 октября мужчина, одетый в яркую куртку, внезапно открыл огонь из автомата по оживленной вечерней площади Сен-Клет в Брюсселе, во время нападения он выкрикивал: «Аллаху Акбар». В результате атаки погибли два гражданина Швеции.

13 октября во Франции ввели максимальный уровень террористической угрозы. Это произошло после убийства школьного учителя в городе Аррас исламистом, а также на фоне роста угроз из-за эскалации в секторе Газа. Отмечается, что уровень «опасность теракта» является максимальным из трех, предусмотренных действующим антитеррористическим планом Vigipirate.