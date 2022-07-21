Владимир Зеленский опроверг информацию о том, что он находится в реанимации

Фото: flickr

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский категорически опроверг все сообщения, что он якобы может находиться в реанимации. Он записал видео для своих социальных сетей, в котором назвал такую информацию очередным фейком.

Ранее некоторые украинские радиостанции рассказали, что Зеленский якобы попал в реанимацию в тяжелом состоянии, а обязанности президента временно исполняет спикер Верховной рады Руслан Стефанчук.

Так вот, нахожусь я в кабинете. Так крепко, как сейчас, я еще себя никогда не ощущал. И плохая новость для вас всех, кто запускает такие фейки: я не один. Нас таких 40 миллионов. И при всем уважении к преклонному возрасту: 44 — это не 70, — добавил президент Украины.

Позже в самом холдинге TAVR Media, которому принадлежит радиостанция, сообщили, что на серверы и сети была совершена кибератака. В сообщении радиостанции подчеркнули, что ни одно сообщение о госпитализации президента Украины не является правдой.

Ранее стало известно, что древнее морское беспозвоночное, останки которого были найдены в Африке, решили назвать в честь президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщил британский научный журнал Royal Society Open Science.