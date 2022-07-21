В честь Зеленского назвали беспозвоночное из Африки Беспозвоночное Ausichicrinites zelenskyyi из Африки назвали в честь Зеленского

Фото: Соцсети

Древнее морское беспозвоночное, останки которого были найдены в Африке, ешили назвать в честь президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает британский научный журнал Royal Society Open Science.

Находка — морская лилия — получила именование Ausichicrinites zelenskyyi. Подобной части украинский лидер был удостоен «за его отвагу и несгибаемость».

Останки морской лилия были обнаружены в Эфиопии. Их отправили для более тщательного исследования в Силезский унивеситет в Польше ещё в 2021 году. Лилию относят к Юрскому периоду, её возраст таким образом составляет от 145 до 201 млн лет.

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