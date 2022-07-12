Алтайцы связали бедствия России с раскопкой мумии древней принцессы

Фото: Тырышкин Александр/ITAR-TASS

Распаковка мумии «Принцессы Укока», доставленной из Новосибирска, в Национальном музее им. А. В. Анохина

Землетрясения и засухи, расстрел Белого дома, чеченские войны, экономические кризисы и эпидемии связаны с выкопанной в 1993 году мумией, уверены жители окрестностей плато Укок на Алтае, передаёт «КП-Новосибирск». Они продолжают просить принцессу Укока, как её прозвали, о милости и приносят дары в республиканский музей. Его сотрудники в свою очередь показывают экспонат только по три часа в день на растущую луну, чтобы соблюдать пожелания местных жителей.

Мумию обнаружили под землёй во льду, это была женщина с париком и вся в татуировках. Главный подарок она преподнесла спустя 10 лет после знакомства с археологами: в 2003 году в местах раскопок случилось землетрясение.

Из-под земли — вода фонтаном. А сама земля — волнами, как море. С горы вместе с лесом — огромный оползень. Провода оборвало, электричества не стало, — рассказал пожилой алтаец Василий Сурунов.

Шаман Слава Челтуев заявил, что принцесса «приходила» к нему перед этим землетрясением. Она говорила на древнем китайском языке, и он ничего не понял.

Юридический директор проекта The Docket в Фонде Clooney Foundation for Justice Анна Нейстат ранее рассказала о состоянии нелегального рынка древностей и о том, возможно ли приравнять антиквариат к «кровавым алмазам». По её словам, нынешний всплеск интереса к скупке археологических находок связан с конфликтами на Ближнем Востоке. Масштабы разграбления сопоставимы лишь с тем, что было во Вторую мировую войну, с грабежами, устроенными нацистами.