Визовый центр Франции ввел предоплату для россиян при записи на прием

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Французский визовый центр ввел плату для записи на подачу документов, сообщается на официальном сайте организации. Россиянам придется заплатить €35,5 в рублях по курсу, установленному на момент записи. Отмечает, что при подаче документов оплачивать сбор повторно не придется.

Уважаемые клиенты, обращаем Ваше внимание, что при оформлении записи взымается предоплата сервисного сбора в размере €35,5 в рублях по курсу, установленному на момент осуществления записи, — указано в сообщении визового центра.

На портале также указано, что на такие меры визовые службы пошли для борьбы с ботами. Ранее компании-посредники, помогающие записаться на подачу документов, через ботов занимали слоты, и путешественникам приходится отслеживать свободное «окно» неделями.

В феврале Европейский союз ввел цифровые шенгенские визы для туристов. Таким образом, заявление на получение туристической визы можно будет подать в онлайн-формате. Это позволит сократить время оформления визы, избавит туристов от лишних усилий и затрат, а также повысит безопасность.