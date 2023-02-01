Туристы смогут проще получать Шенген Евросоюз введет цифровые шенгенские визы для туристов

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Европейский союз введет цифровые шенгенские визы для туристов, об этом сообщается на официальном портале Schengen Visa Info. Таким образом, заявление на получение туристической визы можно будет подать в онлайн-формате. Авторы инициативы подчеркивают, что данные меры позволят сократить время оформления визы, избавят туристов от лишних усилий и затрат, а также повысят безопасность.

Путем оцифровки процесса подачи заявления на получение визы для Шенгенской зоны предложение направлено на сокращение затрат и усилий, необходимых для подачи заявления, при этом обеспечивая согласованную практику по всей Европе и повышая ее безопасность, — говорится в заявлении Европарламента.

Члены Европарламента также подчеркнули, что IP-адреса подающих заявления туристов должны обрабатываться или собираться как часть заявки на получение визы.

Ранее стало известно, что одна из стран Евросоюза, Швеция, снова начнет выдавать визы гражданам России. Прием заявлений уже возобновили. В посольстве подчеркнули, что документы россияне могут подать в визовых центрах VFS Global.