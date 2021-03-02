Вирусолог сравнил вакцины «Спутник V» и AstraZeneca

https://static.news.ru/photo/e0b941c2-e288-11ea-80d8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Прошедшая сертификацию в ЕС вакцина от коронавируса производства компании AstraZeneca эффективна, но жители Германии относятся к ней со скепсисом из-за слабой информационной кампании. Об этом заявил глава института микробиологии и вирусологии при институте медицины Бранденбурга профессор Франк Т. Хуферт.

В интервью РИА Новости вирусолог рассказал , что если посмотреть на информацию о допуске вакцины в ЕС и, соответственно, в Германии, то проблема AstraZeneca носит коммуникативный характер.

Данные по ней были представлены общественности кусками, и каждый сопровождался какими-то интерпретациями, не совсем однозначными. AstraZeneca, как и другие вакцины от коронавируса, защищает от тяжелого заболевания и от смерти. Единственным потенциальным недостатком AstraZeneca является то, что каждый шестой (получивший прививку. — NEWS.ru) сталкивается с побочными эффектами, имеющими гриппозную симптоматику. Это показывает, что иммунная система хорошо делает своё дело. Побочные эффекты, хотя и в меньшей степени, есть и при использовании mRNA-вакцин, — сказал профессор Хуферт.

В настоящее время на складах Германии находится более 1 миллиона доз вакцины англо-шведской компании AstraZeneca. В ближайшее время предполагается поставка в страну ещё 1,7 миллиона доз препарата. Согласно национальному плану вакцинации, в ФРГ к приоритетным группам для получения вакцины относятся люди старше 80 лет, сотрудники домов престарелых и отделений интенсивной терапии в больницах, затем — люди старше 70 лет и больные со сложными заболеваниями. Также вакцина применяется для прививок граждан младше 64 лет. В результате большое количество препарата остаётся невостребованным, несмотря на общий дефицит средств для профилактики коронавируса.

Ранее газета Berliner Zeitung сообщила, что сотрудники полиции Берлина сомневаются в эффективности препарата компании AstraZeneca, а также выражают опасения в связи с нежелательными побочными эффектами.

По словам профессора Хуферта, никаких аргументов против вакцины AstraZeneca просто нет и все, кто может, должны сделать прививку. Также важно, чтобы прививки получили те, кто находится тесном контакте с потенциальными больными.

При этом учёный признал, что законодательно обязать граждан Германии вакцинироваться невозможно.

Профессор также отметил, что вакцина от AstraZeneca «довольно эффективна» и, согласно данным, полученным в Шотландии, обеспечивает широкую защиту от коронавируса уже после первой дозы — как и все векторные вакцины, включая российский препарат «Спутник V» , не допущенный до настоящего времени для использования в Евросоюзе.

Ранее NEWS.ru сообщил, что в Гонконге выявлен первый случай гибели пациента через два дня после вакцинации китайским препаратом CoronaVac.