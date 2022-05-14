Вице-мэр Риги допустил передачу России памятника Освободителям

Фото Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Рижские власти могут передать монумент Освободителям России после демонтажа, об этом сообщил вице-мэр Риги Эдвард Смилтенс, передаёт Telegram-канал Baltnews. Ранее о готовности забрать памятник у Латвии заявляла Ленинградская область.

Это вполне возможно. Я не эксперт по монументам, но насколько я понимаю, все монументы, которые снимаются, затем отправляются в специальное хранилище. А потом уже решается, что с ними делать дальше, — сказал Смилтенс.

10 мая власти столицы Латвии распорядились сгрести тракторами цветы, возложенные 9 мая у памятника Освободителям Риги. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко после этого заявила, что бульдозер стал символом «европейской демократии». Она добавила, что в некоторых странах Европы начинает утверждаться общественно-политический слой, отвергающий мнение части граждан и превращающий их в изгоев.

Рижская дума 13 мая одобрила снос памятника советским воинам в парке Победы. В ближайшее время должны начаться подготовительные работы по демонтажу монумента.