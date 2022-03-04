Верховная рада Украины утвердила всеобщую мобилизацию в стране

Верховная рада Украины 3 марта приняла 15 нормативных актов. В их числе закон об утверждении указа президента Владимира Зеленского о всеобщей мобилизации в стране, сообщается на сайте парламента.

Согласно указу главы государства, мобилизация на Украине будет проводиться на протяжении 90 суток со дня вступления документа в силу, то есть его утверждения парламентом.

Наряду с этим депутаты проголосовали за поправки в уголовное законодательство. Они предусматривают ужесточение ответственности за государственную измену, диверсии и мародёрство. Виновные в этих преступлениях могут быть приговорены к пожизненному лишению свободы, а их имущество конфисковано.

Ранее Зеленский заявил, что на стороне Украины готовы воевать 16 тысяч иностранных наёмников. Первые из них уже прибыли в страну. Кроме того, украинские военные ежедневно получают оружие от партнёров и «настоящих друзей».

В Минобороны России, в свою очередь, отметили, что на Украину прибыли порядка 200 наёмников из Хорватии. Они вошли в состав батальона националистов на юго-востоке страны.