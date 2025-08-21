Вэнс и Хегсет накормили американских военных на вокзале Politico: Вэнс и Хегсет угостили военных Нацгвардии бургерами

Вице-президент Соединенных Штатов Америки Джей Ди Вэнс, глава Минобороны Пит Хегсет и замглавы аппарата Белого дома Стивен Миллер угостили бургерами военных Нацгвардии, передает Politico. Это произошло на главном железнодорожном вокзале Вашингтона.

Вы, ребята, целый день надрываетесь. Мы кормим вас гамбургерами. Нечестная сделка, но мы благодарны за все, что вы делаете, — отметил Вэнс.

Ранее телеканал NBC обратил внимание, что в Вашингтон начали прибывать около 800 военнослужащих Национальной гвардии США. По его данным, миссия по усилению мер безопасности продлится до 25 сентября, несмотря на первоначальные планы о более краткосрочном развертывании.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что Национальная гвардия будет направлена в Вашингтон. Он отметил, что 11 августа провозглашается «днем освобождения» американской столицы от преступности и «отбросов». После Вашингтона, по словам главы Белого дома, он займется наведением порядка в других крупных городах страны, таких как Нью-Йорк, Чикаго и Лос-Анджелес.