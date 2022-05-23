Венгрия препятствует введению Евросоюзом эмбарго на нефть из России Bloomberg: у ЕС стало меньше шансов на введение эмбарго на нефть из РФ до июня

Цистерны с нефтью / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

У Европейского союза все меньше шансов одобрить эмбарго на российскую нефть до июня, поскольку Венгрия продолжает противостоять этой мере, пишет Bloomberg. Отмечается, что во время закрытого заседания европейских министров в Брюсселе венгерская сторона еще раз озвучила свои требования и призвала в первую очередь найти решения и только потом вводить санкций.

Один из источников агентства заявил, что позиция Венгрии становится только жестче по отношению к введению антироссийских санкций, а другой источник считает, что соглашение по санкциям против РФ на следующей неделе достигнуто не будет.

Мы не провидцы, но позиция венгерского правительства ясна, и мы ее придерживаемся, — сказал представитель венгерского правительства Золтан Ковач.

Планировалось, что Евросоюз постепенно откажется от российской сырой нефти в течение полугода и от переработанной нефти — к январю 2023 года. Однако страны ЕС никак не могут согласовать новые санкционные меры против России, в частности, из-за позиции Венгрии, которая не поддерживает полный запрет на импорт нефти из России.