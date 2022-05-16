В ЕС назвали страну, которая не даёт ввести нефтяное эмбарго в отношении РФ Глава МИД Литвы назвал Венгрию страной, которая не даёт ввести нефтяное эмбарго против РФ

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Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис назвал ЕС «заложником» Венгрии, которая блокирует принятие шестого пакета санкций против России из-за несогласия с нефтяным эмбарго. Как пишет РИА Новости, об этом он заявил перед началом заседания глав МИД Евросоюза, на котором обсуждаются новые антироссийские санкции.

В настоящее время весь ЕС стал заложником одной страны, которая не может помочь нам достичь консенсуса. Мы должны прийти к согласию, мы не можем оставаться в заложниках, — сказал Ландсбергис.

Глава венгерского МИД Петер Сийярто во вторник, 10 мая, заявил, что после экстренных переговоров премьер-министра Виктора Орбана с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен Венгрия ожидает новых предложений о том, как планируется обеспечить энергетическую безопасность страны в случае введения эмбарго на поставки нефти из России. По словам Сийярто, Орбан детально проинформировал фон дер Ляйен о том, как санкции в отношении российского топлива повлияют на Венгрию.

13 мая агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что в случае отказа Венгрии поддержать эмбарго на поставки российской нефти ряд европейских стран допустили возможность отложить на время рассмотрение этого вопроса. Политики в Европе были готовы отказаться от некоторых мер в новом проекте ограничений в надежде на то, что Будапешт ещё получится убедить.