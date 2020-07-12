Венгрия вводит новые ограничения на въезд в страну из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/c5ce81b2-c43b-11ea-bf56-fa163e074e61_660.jpg Фото: Attila Volgyi/Global Look Press

С 15 июля Венгрия вводит новые ограничения на трансграничные поездки в связи с ростом новых случаев заболевания коронавирусом в нескольких странах. По новым правилам, все граждане Венгрии, вернувшиеся из стран с высоким риском распространения COVID-19, будут обязаны пройти медосмотр на границе и отбыть карантин. То же самое касается иностранцев, прибывающих из стран «жёлтой» зоны.

Въезд иностранцев из стран «красной» зоны будет запрещён. К ним относятся, в частности, балканские страны и Украина, — цитирует «Интерфакс» сообщение администрации премьер-министра Венгрии.

Сербия, Румыния и Россия относятся к «жёлтой» зоне, въезд из Хорватии пока не регламентирован. Освобождаются от ограничений только водители, занимающиеся грузовыми перевозками, транзитные пассажиры, а также прибывающие в страну с деловой целью — их могут подвергнуть медосмотру.

В Венгрии в настоящее время зарегистрировано 4234 случая заболевания COVID-19.

Как писал NEWS.ru, решение об ужесточении режима въезда на территорию Словении с 4 июля принято властями республики по причине роста числа завозных случаев заражения коронавирусной инфекцией. В частности, из списка эпидемиологически безопасных стран исключаются Чехия, Франция и Хорватия. Жители перечисленных стран будут освобождены от двухнедельного карантина при въезде в Словению лишь при условии наличия отрицательного теста на коронавирус, сделанного не ранее 36 часов назад. Им также нужно будет предоставить подтверждение бронирования в отеле или апартаментах, совершённого до 4 июля. В противном случае во въезде в страну может быть отказано.