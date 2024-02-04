Венгрия не наложит вето на финансирование Киева из фонда ЕС МИД Венгрии: Будапешт не будет препятствовать финансированию Киева из фонда ЕС

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Петер Сийярто

Будапешт не будет применять право вето на решение Брюсселя о расширении Европейского фонда мира, из которого выделяются средства на финансирование вооружения для ВСУ, заявил глава МИД Петер Сийярто в эфире бельгийского телеканала VRT. При этом, по словам политика, страна не планирует участвовать в организации деятельности этой структуры.

Сийярто напомнил, что Венгрия с начала конфликта отказалась от поставок вооружения Украине и не планирует пересматривать эту позицию, однако Будапешт «не может и не будет мешать другим делать это».

Ранее лидер венгерской крайне правой партии «Наша Родина» Ласло Тороцкаи заявил, что Закарпатье может отойти Венгрии в случае поражения Киева в конфликте с Россией. Он пояснил, что в регионе традиционно проживает много этнических венгров. При этом Тороцкаи отметил, что Закарпатье должно существовать как автономия с широким кругом прав, чего не предоставляет населению Киев. Политик призвал завершить конфликт между Россией и Украиной путем прекращения огня и проведения мирных переговоров.

В 2023 году Тороцкаи назвал расширение НАТО на восток американским интересом, несущим ущерб евразийской цивилизации, частью которой является Россия.