«Готовы даже выйти из НАТО»: как Венгрия и Румыния делят украинские земли

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В Венгрии допустили, что Закарпатье отойдет к ним в случае поражения Украины в конфликте с Россией

В Венгрии допустили, что Закарпатье отойдет к ним в случае поражения Украины в конфликте с Россией. Вслед за такими заявлениями венгерских политиков территориальные претензии к Киеву предъявили и в Бухаресте. Там даже готовы выйти из НАТО, чтобы аннексировать Бессарабию и Северную Буковину. Сможет ли Украина защитить западные границы в случае поражения и не рассорятся ли европейские страны, пока будут делить эту страну, — в материале NEWS.ru.

О чем заявили в Венгрии

Лидер венгерской крайне правой партии «Наша Родина» Ласло Тороцкаи заявил, что Закарпатье может отойти Венгрии в случае поражения Киева в конфликте с Россией. По мнению политика, это может произойти из-за того, что в регионе традиционно проживает много этнических венгров. «Если Украина падет, мы будем претендовать на Закарпатье», — заявил Тороцкаи.

Он отметил, что Закарпатье должно существовать как автономия с широким кругом прав. Однако в данный момент киевские власти не выполняют обязательств и действуют нелегитимно.

Политик также призвал завершить конфликт между Россией и Украиной путем прекращения огня и проведения мирных переговоров с Москвой. В 2023 году Тороцкаи назвал расширение НАТО на восток американским интересом, несущим ущерб евразийской цивилизации, частью которой является Россия.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Закарпатье, которое сейчас входит в состав Украины, было частью Венгрии до 1920 года

Почему венгры претендуют на Закарпатье

Закарпатье, которое сейчас входит в состав Украины, было частью Венгрии до 1920 года. В 1939 году венгерские войска заняли регион, который на тот момент входил в Чехословакию. В 1945 году по итогам войны в Москве было подписано соглашение о переходе Закарпатья в состав Украинской ССР. По данным венгерских властей, сейчас в Закарпатской области Украины проживают 150 тысяч венгров.

Тороцкаи заявил, что Киев нарушает итоги референдума, проведенного в 1991 году, согласно которому Закарпатье должно существовать как автономия с широкими правами. Он подчеркнул: если в случае конфликта Украина потеряет государственность и разделится, то «Закарпатье как автономия могло бы мирным путем воссоединиться с Венгрией».

«На данный момент претензии на Закарпатье высказала только „Наша Родина“, ни одна другая парламентская партия такого не заявляла», — предупредил при этом Тороцкаи.

Как в Киеве ответили на претензии Венгрии

Киевский политолог Тарас Загородний в эфире YouTube-канала «Прямой» ответил на претензии Венгрии на украинское Закарпатье.

По его мнению, Вооруженные силы Украины (ВСУ) должны стать сильнее, чтобы соседние государства перестали говорить о возможном переходе территорий страны под их управление.

«Чем сильнее будет наша армия, тем меньше будет плохих мыслей у разных политиков, в том числе венгерских. Они будут понимать, что станет больно, если они и дальше будут так думать», — подчеркнул Загородний.

Фото: МО Украины Позже о территориальных претензиях не только к Украине, но и Молдавии заговорили и в Румынии

На какие украинские территории претендует Румыния

Позже о территориальных претензиях не только к Украине, но и Молдавии заговорили и в Румынии. Лидер крайне правой партии «Альянс за объединение румын» (AUR) Клаудиу Тырзиу заявил, что его страна не может считаться «по-настоящему суверенной», пока не выйдет на свои «естественные границы».

«Мы не будем по-настоящему суверенными до тех пор, пока не реинтегрируем румынское государство в его естественных границах! Южная Бессарабия, Северная Буковина, Земля Герца [территория в составе Черновицкой области Украины], Закарпатье — всё, что было и есть часть румынской нации, должно вернуться в пределы границ одного и того же государства», — сказал Тырзиу по случаю Дня объединения княжеств.

По его словам, Румыния готова ради этого даже выйти из НАТО. «Мы готовы пожертвовать членством Румынии в НАТО, чтобы аннексировать территории Украины и Молдавии», — заявил Тарзиу.

Кто разделит Украину после победы РФ

Некоторые страны Евросоюза имеют территориальные претензии к Киеву и при определенных условиях могут их реализовать, рассказал NEWS.ru военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко. По словам эксперта, после коллапса Украины ее территории отторгнут в том числе европейские страны, несмотря на их сложные отношения с Россией.

Он указал, что у ряда стран, таких как Польша, Венгрия, Румыния и Словакия, есть претензии к части территорий, которые находятся формально в составе Украины. В частности, Будапешт претендует на четыре района Закарпатья, которые заселены преимущественно венграми. В зоне интересов Польши также находятся четыре украинских области.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Политологи допускают раздел Украины между странами НАТО

«Территориальные претензии этих стран практически не пересекаются, вряд ли между ними возникнет конфликт из-за этого. Так, Словакия в Закарпатье претендует на небольшой коридор около двухсот метров, это несерьезно. А когда случится коллапс киевского режима, делить территорию бывшей Украины будут победители, в том числе страны, о которых здесь шла речь, несмотря их антагонизм по отношению к России», — заявил Онуфриенко.

Разругается ли Европа ради украинских земель

Вопрос, сможет ли Украина защитить свои западные границы, зависит от того, в каком она будет состоянии к моменту завершения специальной военной операции, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Думаю, что венгры и румыны, которые проживают исторически на территории Украины, могут поднять вопрос о воссоединении со своими странами. Что там произойдёт — непонятно. Но то, что Украина может трещать по швам, это факт. В каком виде сохранится страна, неизвестно. Все государства вполне могут разругаться между собой. Но не стоит забывать, что Венгрия и Румыния — члены НАТО», — заявил Джабаров.

Фото: Staff Sgt. Malcolm Cohens-Ashley/Keystone Press Agency/Global Look Press Эксперты отмечают, что вопрос о том, сможет ли Украину защитить свои западные границы, зависит от того, в каком она будет состоянии к моменту завершения специальной военной операции

Зачем венгры и румыны делят Украину

Территориальные претензии к Украине со стороны румын и венгров высказаны для привлечения симпатий электората, рассказала NEWS.ru старший научный сотрудник ИНИОН РАН Татьяна Биткова. По ее словам, руководство НАТО не разрешит этим странам осуществить то, о чем они заявляют.

«Румыния и Венгрия входят в состав НАТО, которая не даст им ввязаться в это. Такие политики часто поднимают подобные темы, чтобы привлечь электорат на свою сторону. Хотя проблемы во взаимоотношениях этих стран с Киевом действительно есть, несмотря на то, что недавно украинское законодательство в отношении некоторых национальных меньшинств было смягчено. Полагаю, что никаких интервенций со стороны Будапешта или Бухареста на Украину не будет», — заявила Биткова.

Политолог добавила, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан мог ранее делать схожие заявления лишь для привлечения электората. По ее мнению, он «гибкий политик».

«Орбан гибкий политик, преследующий свои интересы. Если ему будет выгодно, он отвернется от Москвы и будет сотрудничать с Брюсселем. Однако Орбан и так пользуется популярностью — у него большие успехи в экономической области. Что касается Румынии, то в этом году там пройдут президентские и парламентские выборы. Такие высказывания ультраправых можно объяснить этим фактором. Однако ее президент Клаус Йоханнис в высшей степени дипломатичен, он не позволяет себе выдвигать территориальные претензии к Украине», — подчеркнула Биткова.

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