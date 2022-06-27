Великобритания выделит до £10 млн на ремонт железных дорог на Украине Офис Бориса Джонсона: Великобритания выделит до £10 млн на ремонт железных дорог на Украине

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Поврежденные объекты инфраструктуры железной дороги Украины

Великобритания собирается выделить до £10 млн, чтобы отремонтировать украинские железные дороги, сообщили в офисе британского премьер-министра Бориса Джонсона. Там уточнили, что такие меры нужны для помощи с вывозом с территории Украины зерна. При этом в невозможности вывезти продовольствие официальный Лондон вновь обвинил Россию, пишет «Коммерсант».

Российские атаки не только препятствуют отправке зерна с Украины через Черное море — маршрут, по которому исторически экспортировалось 96% украинского зерна, но и нарушают железнодорожный экспорт, — отметили британские власти.

Пока не уточняется, когда именно будут выделены средства на ремонт. В офисе британского премьера также отметили, что сейчас проводится активное обсуждение работы украинских железных дорог с Киевом. Стороны пытаются спланировать, как можно увеличить пропускную способность и наладить движение поездов.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон работает над планом вывоза украинского зерна транзитом через европейские страны, в том числе Польшу. Американский лидер подчеркнул, что на границе Украины будут созданы перевалочные пункты, из которых железнодорожными путями зерно доставят к океану, а оттуда переправят по всему миру.