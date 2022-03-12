Великобритания в январе закупила в России товаров на £2,6 млрд

До введения антироссийских санкций Великобритания закупила товаров из России на £2,6 млрд (около 450 млрд рублей), сообщает Daily Mail со ссылкой на Управление национальной статистики. Лондон приобрёл на эту сумму уголь, кокс, нефть и газ, металлы, а также химикаты и корма для животных.

Импорт Великобритании из России достиг рекордного уровня в январе 2022 года, удвоившись с 1,3 млрд фунтов стерлингов в декабре 2021 года до 2,6 млрд фунтов стерлингов всего месяц спустя, — пишет издание.

Так, по данным статистики, в январе Великобритания заплатила порядка одного миллиарда фунтов стерлингов, или 173,4 млрд рублей, за уголь, кокс, нефть и газ. Ещё £3 млн (520 млн рублей) Соединённое Королевство потратило на корма для животных и £24,9 млн (4,3 млрд рублей) — на химикаты. Также оно успело закупить сталь и другие металлы — примерно на £33,1 млн (5,7 млрд рублей).

Причиной санкций, которые в настоящее время страны мира вводят против РФ, стала военная спецоперация по демилитаризации Украины, о начале которой 24 февраля объявил президент Владимир Путин.

Накануне глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что страны G7 в ближайшее время готовятся ввести новый пакет санкций против России. Об этом глава английской дипломатии сообщила на выступлении в Атлантическом совете в Вашингтоне. При этом Трасс не уточнила, о каких именно санкциях на этот раз идёт речь, но подчеркнула, что рестрикции направлены на «ослабление российской экономики».