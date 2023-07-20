Великобритания сняла санкции с Олега Тинькова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Олег Тиньков

Великобритания сняла санкции с российского предпринимателя Олега Тинькова, сообщается на сайте Минфина Соединенного Королевства. Причины принятого британским правительством решения не называются.

Данная запись была исключена из консолидированного списка, на нее больше на распространяются санкции, предполагающие арест активов и запрет на оказание трастовых услуг: Олег Юрьевич Тиньков (ID 15041), — указано в примечании к санкционному перечню.

В марте Тиньков подал официальное заявление в МИД Великобритании с просьбой снять с него санкции. Он выразил сожаление из-за того, что Лондон принял его за человека, который поддерживает боевые действия на Украине и президента России Владимира Путина. Рестрикции в адрес тех, кто действительно одобряет происходящее, бизнесмен поддержал.

Тиньков подчеркнул, что такое решение сигнализировало бы о направленности западных санкций, что они направлены не на всех россиян, а только на тех, кто поддерживает Путина и военную операцию.

Выступил в защиту Тинькова предприниматель и политик Михаил Ходорковский (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), напомнив о критике того в адрес российских властей. Осенью 2022 года Тиньков сообщил об отказе от российского гражданства.