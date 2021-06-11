Великобритания понадеялась на улучшение отношений с Россией

Великобритания хотела бы улучшить отношения с Россией, однако Лондон по-прежнему готов жёстко отвечать на действия, которые он посчитает враждебными, со стороны Москвы и не только. Об этом в разговоре с журналистами телеканала Sky News заявил глава Министерства иностранных дел королевства Доминик Рааб.
Руководитель ведомства отметил, что Британии необходимо адаптироваться к новым угрозам, с которыми сталкивается страна. По словам Рааба, государство станет призывать к ответственности и заставит платить за злонамеренные шаги и Россию, и другую страну, считающуюся враждебной. При этом он сказал, что Лондон в равной степени выступает за улучшение отношений.
Рааба журналисты попросили прокомментировать слова бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера о приближении новой холодной войны между либерально-демократическими и авторитарными режимами. Министр сказал, что не согласен с этим высказыванием.
Мне не вполне нравится эта аналогия, поскольку она отсылает нас назад ко времени, когда мир был двуполярным. СССР с одной стороны и США вместе со своими союзниками — с другой. Сейчас полюсов намного больше, — добавил министр.
Ранее стало известно, что у Великобритании нет доказательств того, что Россия причастна к инциденту с самолётом Ryanair, который экстренно посадили в минском аэропорту после ложного сообщения о минировании борта. Данное заявление сделал руководитель британского МИД Доминик Рааб.