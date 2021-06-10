Британия не смогла доказать причастность РФ к инциденту в аэропорту Минска

https://static.news.ru/photo/e22d90da-ca9a-11eb-9ee1-96000091f725_660.jpg Доминик Рааб Фото: Martyn Wheatley/Keystone Press Agency

У Великобритании нет доказательств того, что Россия причастна к инциденту с самолётом Ryanair, который экстренно посадили в минском аэропорту после ложного сообщения о минировании борта. Данное заявление сделал руководитель британского МИД Доминик Рааб. Его слова приводит агентство Reuters.

Прежде тот же самый Рааб утверждал, что инцидент в минском аэропорту просто не мог произойти «без молчаливого согласия» Москвы. Российская сторона все эти обвинения отвергала. Наконец британский МИД признал отсутствие доказательств по обвинениям против РФ.

У нас нет доказательств какого-либо участия РФ в принудительной посадке гражданского самолёта в Белоруссии, — подчеркнул Рааб.

23 мая самолёт ирландской авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в Минске после ложных сообщений о минировании со стороны белорусского диспетчера. Самолёт сопровождал военный истребитель. Белорусские силовики задержали основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку, россиянку Софию Сапегу. Её арестовали на два месяца.

Ранее глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук в эфире телеканала «Дом» сказал, что российские спецслужбы причастны к посадке в Минске самолёта авиакомпании Ryanair с сооснователем оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем.