На Украине заявили о причастности России к посадке самолёта с Протасевичем

https://static.news.ru/photo/dc6d6506-be08-11eb-9fae-96000091f725_660.jpg Роман Протасевич Фото: Slivki Express/wikipedia.org

Российские спецслужбы причастны к посадке в Минске самолёта авиакомпании Ryanair с сооснователем оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем, заявил глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук в эфире телеканала «Дом».

Он объяснил, что у белорусского президента Александра Лукашенко нет рычагов влияния на власти Греции, откуда вылетел самолёт. По его словам, это значит, что на территории аэропорта могли работать только представители российских ведомств.

Когда Протасевич сказал, что за ним уже в самолёте следили, я сразу подумал: там белорусских спецслужб быть не могло. Там могли быть спецслужбы только российские. Вот тут, я думаю, влияние России было, — подчеркнул Кравчук.

Также он оценил предложение Лукашенко пригласить в Минск следователей из непризнанной Донецкой народной республики. Это было неадекватно. По его словам, прислушиваться к президенту Белоруссии сейчас не стоит, так как он испортил отношения со всеми западными странами и у него осталась только Россия.

23 мая самолёт ирландской авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в Минске после ложных сообщений о минировании со стороны белорусского диспетчера. Самолёт сопровождал военный истребитель. Белорусские силовики задержали основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку, россиянку Софию Сапегу. Её арестовали на два месяца.

Государственный белорусский канал ОНТ 3 июня показал интервью с Протасевичем. В нём оппозиционер взял на себя ответственность за организацию протестов в Белоруссии, рассказал в подробностях о подготовке силового захвата власти, а также назвал имена своих сторонников. Протасевич также сообщил, что проект NEXTA финансировался российским олигархом, но не назвал его имя, а штаб Светланы Тихановской — литовскими бизнесменами. Также в интервью он плакал и выражал надежду, что белорусские силовики не выдадут его властям непризнанной Донецкой народной республики. При этом его адвокат Инесса Оленская сообщила, что не видела подзащитного уже неделю.