Ватикан впервые в истории Британии хотят привлечь к ответственности

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В Великобритании впервые в истории может пройти судебный процесс, в котором Ватикан выступит в качестве ответчика, пишет газета The Daily Telegraph со ссылкой на Апелляционный суд Англии и Уэльса. Суть процесса заключается в нарушениях и злоупотреблениях при покупке недвижимости в Лондоне, в которых оказался замешан уже бывший ватиканский кардинал Анджело Беччу. В 2014 году в центре британской столицы было приобретено здание по завышенной цене ($150 млн) в качестве инвестиции за счёт пожертвований. Ущерб оценивается от десятков до сотни миллионов евро.

Судебный процесс по этому делу начался в Ватикане в июле прошлого года, а одиннадцати обвиняемым вменяются в вину мошенничество, злоупотребления, предоставление ложной информации, коррупция, отмывание денег, обнародование секретных документов, — сказано в публикации.

Британский финансист Раффаэле Минчони, который оказался в числе обвиняемых оспорил эти обвинения в британском суде. Апелляционный суд Англии и Уэльса, который поддержал предпринимателя, заявил, что принцип иммунитета суверенного государства от гражданской ответственности, на который ссылаются ватиканские юристы, неприменим, так как речь идёт о коммерческой сделке.

В минувшую пятницу, 5 августа, папа Римский Франциск принял в Ватикане председателя Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополита Волоколамского Антония. Это первая встреча понтифика с митрополитом после назначения последнего на действующую должность.