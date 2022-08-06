Папа Римский принял в Ватикане главу Отдела внешних связей РПЦ Папа Франциск принял в Ватикане председателя Отдела внешних связей РПЦ митрополита Антония

В минувшую пятницу, 5 августа, папа Римский Франциск принял в Ватикане председателя Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополита Волоколамского Антония. Об этом сообщила служба печати Святого престола. Это первая встреча понтифика с митрополитом после назначения последнего на действующую должность.

Аудиенция прошла за закрытыми дверями. Пресс-служба Ватикана не распространяла официальной информации о содержании беседы священнослужителей.

Митрополит Антоний находится в Ватикане с архипастырским визитом по делам администрации приходов РПЦ в Италии. Ранее он встречался с руководителем дипломатической службы святого престола архиепископом Полом Ричардом Галлахером.

Ранее председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов заявил, что Франциск может приехать в Россию после сентябрьских выборов. Также возможно, это произойдёт в 2023 году. Севастьянов также заявил, что папа называет сумасшествием попытки некоторых СМИ заговорить о возможной войне западных стран с Россией из-за Украины.