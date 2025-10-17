Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 октября 2025 в 15:12

Вассерман назвал Джонсона расчетливым и опасным политиком под маской клоуна

Анатолий Вассерман Анатолий Вассерман Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон — расчетливый и опасный политик, который скрывает свою сущность под маской клоуна, заявил NEWS.ru депутат Государственной думы Анатолий Вассерман. По его словам, странности экс-премьера являются частью продуманной стратегии.

Британская политическая система в целом толерантна к нестандартным личностям. Существует традиция, согласно которой истинный джентльмен должен иметь свои причуды. Существует стойкое ощущение, что Борис Джонсон сознательно играет роль клоуна. Однако за этой маской скрывается очень расчетливый человек. Он дозирует свои странности, умело сочетая эксцентричность в поведении с принятием долгосрочных решений, по крайней мере в контексте своей личной карьеры. Его странности, скорее всего, являются частью продуманной стратегии, — сказал Вассерман.

Ранее стало известно, что за лоббирование украинского конфликта бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон мог получить 1 млн фунтов стерлингов (107 млн рублей) от бизнесмена Кристофера Харборна, которого называют одним из крупнейших и самых скрытных политических спонсоров Великобритании. Это подтверждает утечка документов, которая получила название «досье Бориса».

Анатолий Вассерман
Борис Джонсон
Великобритания
торговля оружием
