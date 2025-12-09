ВМС Британии выставили «глаза и уши» в Атлантике из-за России Командующий ВМФ Британии заявил об угрозе уступить Атлантику России

Великобритания впервые со времен окончания Второй мировой войны стоит на грани утраты контроля над Атлантикой, заявил командующий военно-морскими силами Гуин Дженкинс. По словам генерала, для противодействия этому разработана новая технология Atlantic Bastion — комплекс автономных датчиков, который должен служить «глазами и ушами» в защите подводных кабелей и трубопроводов, пишет The Times.

Преимущество, которым мы пользовались в Атлантике после окончания Второй мировой войны и холодной войны, находится под угрозой. Мы держимся, но ненамного, — отметил Дженкинс.

Генерал указал, что Россия инвестировала «миллиарды» в развитие своих военно-морских возможностей, особенно в Северный флот, несмотря на затраты и потери в войне на Украине. За последние два года произошло увеличение на 30% количества российских кораблей в британских водах, включая разведывательное судно «Янтарь», которое занимается картографированием подводных кабелей связи.

Дженкинс подчеркнул, что главная угроза скрывается под водой. Россия модернизирует свой подводный флот, отправляя более бесшумные ядерные и дизель-электрические подводные лодки через стратегический пролив между Гренландией, Исландией и Великобританией (GIUK gap).

В конце ноября Военно-морские силы Британии направили судно для сопровождения корвета и танкера ВМФ России. Командование дополнительно использовало три разведывательных самолета Poseidon для якобы наблюдения за флотом РФ в Атлантике.