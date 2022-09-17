В Версальском дворце и Лувре будут экономить электроэнергию Министр культуры Франции: время подсветки Версальского дворца и Лувра сократят ради экономии энергии

Фото: Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press

Время подсветки главных достопримечательностей Франции — Версальского дворца и Лувра сократят, заявила министр культуры страны Рима Абдул-Малак в интервью на телеканале France 2. По ее словам, такие меры необходимы для экономии электроэнергии перед наступлением зимы.

С нашей стороны мы хотим начать более раннее отключение подсветки Лувра уже с этого вечера. Вместо 01:00 подсветка пирамиды будет выключаться в 23:00. Мы также будем со следующей недели отключать подсветку фасада Версаля в 22:00 вместо 23:00, — отметила Абдул-Малак.

Министр добавила, что сокращение времени подсветки будет таким же символичным жестом, как и отключение Эйфелевой башни в 23:45 вместо 01:00 по местному времени.

Ранее стало известно, что мэрия Парижа будет сокращать часы подсветки Эйфелевой башни до 23:45 в целях экономии электроэнергии. Глава Общества эксплуатации Эйфелевой башни Жан-Франсуа Мартен назвал это решение «символическим», поскольку на подсветку башни приходится 4% годового потребления электроэнергии.

Президент Франции Эммануэль Макрон в июле сообщил о намерении подготовить план ответственного потребления энергии из-за сокращения поставок российского газа. Также на это повлияло решение французской компании Electricite de France остановить на ремонт и профилактику половину реакторов в стране.