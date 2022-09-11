Мэрия Парижа сократит часы подсветки Эйфелевой башни

Фото: Georgiy Rozov/Russian Look/Global Look Press

Мэрия Парижа будет сокращать часы подсветки Эйфелевой башни до 23:45 в целях экономии электроэнергии. Сейчас подсветку на башне гасят после 01:00, сообщает Le Journal du Dimanche.

В 23:45 башню покидают последние посетители. Глава Общества эксплуатации Эйфелевой башни Жан-Франсуа Мартен назвал это решение «символическим», поскольку на подсветку башни приходится 4% годового потребления электроэнергии.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в июле сообщил о намерении подготовить план ответственного потребления энергии из-за сокращения поставок российского газа. Также на это повлияло решение французской компании Electricite de France остановить на ремонт и профилактику половину реакторов в стране.

Согласно плану Макрона, в первую очередь должно сократиться «бесполезное освещение» объектов в городах.

Ранее Эмманюэль Макрон пообещал помочь Германии с поставками газа в случае перебоев, но в обмен на помощь в поставках электроэнергии. В частности, для этого потребуется открытие новых газовых терминалов — «нескольких в Германии и одного в Гавре».