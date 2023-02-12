Аэропорт в Турции снова начал работать после землетрясения

Фото: dhmi.gov

Турецкий аэропорт Хатай

Турецкий аэропорт Хатай возобновил работу после ремонта взлетно-посадочной полосы, сообщил на своей странице в социальных сетях глава Министерства транспорта и инфраструктуры страны Адиль Караисмаилоглу. Полоса на территории воздушной гавани была повреждена в результате мощного землетрясения, случившегося в Турции в начале недели.

Мы завершили ремонт ВПП в аэропорту Хатай, сегодня он вновь введен в эксплуатацию, — написал руководитель ведомства.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции утром 6 февраля. Как отметил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, оно стало самым сильным в стране с 1939 года. Вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что число погибших в результате произошедших в стране землетрясений достигло 24 617.

Ранее генеральный директор отдела по снижению рисков управления по чрезвычайным ситуациям Орхан Татар заявил, что два землетрясения магнитудой 7,7 в Турции, превратившие юго-восточную часть страны в руины, сравнимы со взрывом 500 атомных бомб. Он пояснил, что первые толчки длились 65 секунд, следующие — 45.