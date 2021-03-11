В Великобритании выявили ранее неизвестный вариант коронавируса

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В Великобритании у двух человек выявлен новый штамм коронавируса. Оба заражённых недавно прибыли из Антигуа. Об этом сообщило Общественное здравоохранение Англии (PHE).

Новый вариант вируса имеет некоторые общие черты с другими его вариантами, однако его пока не отнесли ни к одному из уже известных штаммов, пишет Reuters.

Этот вариант содержит спайковые мутации E484K и N501Y, которые обычно ассоциируются с вариантами, вызывающими беспокойство (VOC), однако он не содержит специфических делеций, которые привели бы к обозначению как VOC, — говорится в заявлении PHE.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Японии могла появиться мутация коронавируса, схожая с генетическими вариантами, выявленными в ЮАР и Бразилии. Так считают специалисты медицинского университета Кэйо. В их исследовании приняли участие 4400 инфицированных коронавирусом человек. 64 из них обладают генетическим вариантом вируса с мутацией E484K в шиповидном белке. Такая же мутация была выявлена у штаммов вируса из Бразилии и ЮАР.

По мнению врача-инфекциониста Евгения Тимакова, новые штаммы коронавируса чаще всего появляются в организме людей с хроническими, онкологическими и аутоиммунными заболеваниями, с ослабленным иммунитетом. По его словам, у таких людей вирус, циркулируя в организме, «находит обходные пути этого иммунитета».