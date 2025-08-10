В Великобритании раскрыли перспективу ЕС по отправке войск на Украину The Times: страны ЕС не хотят направлять на Украину своих солдат

Страны «коалиции желающих» не намерены направлять свои войска на Украину и вместо этого планируют сосредоточиться на наращивании украинского военно‑промышленного потенциала, сообщил The Sunday Times со ссылкой на источники в оборонных кругах. По данным издания, европейские державы считают неприемлемым отправлять солдат «умирать на Украине».

По этой причине приоритетом станет обеспечение боеспособности ВСУ за счет расширения внутренних производственных возможностей. Речь идет не только о поставках ПВО и беспилотников, но и о развитии производства дальнобойных ракет, чтобы Украина не зависела от внешних поставок и могла самостоятельно использовать необходимое вооружение.

Ранее лидеры Франции, Италии, Великобритании, Финляндии, Германии и Польши совместно с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в новой декларации заявили, что нынешняя линия боевого соприкосновения на Украине должна стать отправной точкой для переговоров о территориях. В тексте документа подчеркивается приверженность принципу недопустимости изменения международных границ силой.