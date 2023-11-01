В Великобритании назвали слово года Британский словарь Collins Dictionary признал «ИИ» словом года

Фото: Ryan Remiorz/Keystone Press Agency/Global Look Press

Британский словарь английского языка Collins Dictionary назвал «Al» (искусственный интеллект) словом года, сообщается на сайте издания. Словарь определяет этот термин как «моделирование умственных функций человека с помощью компьютерных программ».

Термин «искусственный интеллект», описывающий «моделирование умственных функций человека с помощью компьютерных программ», был назван Collins словом года 2023. Считающийся следующей великой технологической революцией, искусственный интеллект переживает бурное развитие, и о нем много говорят в 2023 году, — говорится в публикации.

Первый глобальный саммит, посвященный ИИ пройдет 1-2 ноября в Великобритании. На встрече соберутся представители правительств разных стран, ведущих компаний и специалистов в области искусственного интеллекта.

В британском правительстве выразили опасения относительно стремительного развития технологий ИИ, которые могут превратиться в средство массового поражения или выйти из-под контроля человека. Саммит будет нацелен на оценку рисков использования данных технологий в опасных целях, таких как разработка биологического оружия или совершение кибератак.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что вторжение искусственного интеллекта во все сферы жизни человека связано с дегуманизацией общества. Он считает необходимым отслеживать последствия этого и вырабатывать правила взаимодействия.