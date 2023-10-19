Патриарх Кирилл связал искусственный интеллект с дегуманизацией общества Патриарх Кирилл: важно вырабатывать правила взаимодействия с ИИ

Фото: Сергей Власов/Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

Вторжение искусственного интеллекта (ИИ) во все сферы человеческой жизни связано с дегуманизацией общества, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на X международном фестивале православных СМИ «Вера и слово». По его словам, которые приводит ТАСС, важно отслеживать последствия этого и вырабатывать правила взаимодействия.

Наблюдая то, как вторгается искусственный интеллект во все стороны человеческой жизни, становится понятным, что речь идет, конечно, о дегуманизации человеческого общества, о потере той решающей роли, которую человек, свободный человек, силой своего разума, своей воли играет в установлении общественных отношений и в судьбе — и в личной судьбе, и в судьбе общества, — сказал предстоятель Русской православной церкви.

Патриарх отметил неизбежность развития ИИ, поэтому, по его словам, параллельно с этим необходимо развивать необходимую философию. Иначе, считает он, «даже самые страшные фантастические картины» могут стать реальностью.

Также предстоятель прокомментировал действия Константинополя вокруг «украинской автокефалии». Он заявил, что видит в них глобальный заказ на разрушение единства православия. Патриарх назвал православие островом свободы. По его словам, верующие РПЦ «свободны от глобального оболванивания».