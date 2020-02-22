https://static.news.ru/photo/e65c13f6-5580-11ea-b9b8-fa163e074e61_660.jpg Президент Азербайджана Ильхам Алиев с супругой Фото: president.az

В Апостольском дворце Ватикана состоялась встреча папы римского Франциска и азербайджанского лидера Ильхама Алиева.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на службу печати Святого престола. По её данным, переговоры длились около 25 минут и проходили в дружественной обстановке. Кроме папы римского и президента Азербайджана в них приняли участие государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин и секретарь по отношениям с государствами монсеньор Ричард Галлахер.

Стороны выразили удовлетворение уровнем двусторонних отношений, отметив сотрудничество в области культуры, а также деятельность католической церкви в Азербайджане, — говорится в сообщении.

Также участники беседы обсудили вопросы международного сотрудничества и межрелигиозного диалога. Алиев подарил понтифику традиционный ковёр ручной работы, книгу об изготовлении ковров, коллекционное издание о местах и объектах религиозного поклонения в Азербайджане, азербайджанское вино и каспийскую икру. В свою очередь папа преподнёс президенту Азербайджана Декларацию о братстве, подписанную им с представителями исламского мира в Абу-Даби.

Ранее NEWS.ru писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его разговор с папой римским Франциском был плодотворным. В свою очередь понтифик высоко оценил качества собеседника. Украинский лидер считает, что Святой престол мог бы сыграть важную роль в принесении мира на восток страны.