В Апостольском дворце Ватикана состоялась встреча папы римского Франциска и азербайджанского лидера Ильхама Алиева.
Об этом
Стороны выразили удовлетворение уровнем двусторонних отношений, отметив сотрудничество в области культуры, а также деятельность католической церкви в Азербайджане, — говорится в сообщении.
Также участники беседы обсудили вопросы международного сотрудничества и межрелигиозного диалога. Алиев подарил понтифику традиционный ковёр ручной работы, книгу об изготовлении ковров, коллекционное издание о местах и объектах религиозного поклонения в Азербайджане, азербайджанское вино и каспийскую икру. В свою очередь папа преподнёс президенту Азербайджана Декларацию о братстве, подписанную им с представителями исламского мира в Абу-Даби.
Ранее NEWS.ru писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его разговор с папой римским Франциском был плодотворным. В свою очередь понтифик высоко оценил качества собеседника. Украинский лидер считает, что Святой престол мог бы сыграть важную роль в принесении мира на восток страны.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен