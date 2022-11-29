В Варшаве оценили вероятность войны с польским участием Минобороны Польши: вероятность войны с польским участием крайне высока

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Вероятность войны с польским участием крайне высока, заявил замглавы Минобороны страны Марчин Очепа. По его словам, в текущих условиях внешняя и оборонная политика Польши должна быть максимально глобальной и нацеленной на укрепление отношений с единомышленниками как в Европе и НАТО, так и во всем мире, передает ТАСС.

Какова вероятность войны, в которой мы будем принимать участие? Крайне высокая. Слишком высокая, чтобы мы могли рассматривать этот сценарий исключительно гипотетически, — сказал Очепа.

Замминистра добавил, что текущие события можно трактовать как вторую холодную войну. Он подчеркнул, что риск эскалации очень серьезен.

Ранее представитель правительства Польши Станислав Жарын заявил, что в Варшаве считают маловероятной агрессию со стороны России. При этом он отметил, что географическое положение Польши и ее поддержка Киева делают страну «целью для постоянных гибридных российских угроз», чтобы «дестабилизировать ситуацию и в перспективе урезать западную помощь Украине».