В Польше назвали маловероятной агрессию со стороны России

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Власти Польши считают маловероятной агрессию со стороны России, заявил в интервью газете Il Messaggero представитель правительства по безопасности информационного пространства страны Станислав Жарын. При этом он отметил, что географическое положение Польши и ее поддержка Украины делают страну «целью для постоянных гибридных российских угроз» с целью «дестабилизировать ситуацию и в перспективе урезать западную помощь Украине».

У нас нет никаких признаков того, что Россия готовит военное нападение на Польшу. На наш взгляд, Россия вряд ли решится атаковать территорию НАТО. Она осознает последствия. Однако из-за нашего положения на восточном фланге Североатлантического союза и той роли, которую Польша играет в поддержке Украины, мы постоянно являемся мишенью гибридных действий России, — указывает Жарын.

Он также отметил, что предпосылок для установления мира на Украине в настоящее время нет. По его словам, конфликт может продолжаться годами с возможными стратегическими перерывами.

Ранее замглавы МИД Польши Павел Яблоньский заявил, что Варшава призывает к максимальной изоляции России на международных площадках. Он пояснил, что польские власти отказали главе МИД РФ Сергею Лаврову в участии в саммите ОБСЕ из-за того, что участникам встречи важна безопасность в Европе, а у Москвы — противоположные интересы.