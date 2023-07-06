В УПЦ заявили о захвате корпусов Киево-Печерской лавры Адвокат УПЦ Чекман: украинские власти захватили несколько корпусов Киево-Печерской лавры

Фото: t.me/upc_news

Власти Украины захватили несколько корпусов монастыря на территории Киево-Печерской лавры, которые принадлежат Украинской православной церкви (УПЦ), сообщил адвокат Никита Чекман в Telegram-канале. Защитник интересов УПЦ опубликовал видео и фотографии, на которых видно, как украинские полицейские оцепили территорию и никого не пускают. Кроме того, представитель УПЦ на видео призвал прихожан собраться у лавры.

Сообщают о захвате корпусов монастыря, — написал Чекман.

Позже Чекман добавил, что представители заповедника «Киево-Печерская лавра» при помощи полиции сорвали замки и смогли попасть в 70-й корпус монастыря, не имея на то права.

Ранее Синод Белорусской православной церкви выпустил обращение, в котором отметил, что «в случае насильственного выселения монашествующих из Киево-Печерской лавры, они могут обрести место дальнейшего иноческого подвига в монашеских обителях Белорусской православной церкви».

Представитель Православного исследовательского центра «Хризма» Александр Замосковорецкий сообщал NEWS.ru, что монахи — насельники Киево-Печерской лавры могут уехать из обители в Белоруссию, Россию и Европу, но тогда их будут ждать сложности. В частности, по его словам, ограничения коснутся монахов призывного возраста, которым при попытке покинуть лавру могут вручить повестки.