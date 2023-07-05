Стало известно, куда могут уехать монахи Киево-Печерской Лавры Центр «Хризма»: монахи Киево-Печерской Лавры могут переместиться в Белоруссию, Россию и Европу

Фото: Michael Kudryavtsev/Russian Look

Киево-Печерская Лавра

Монахи — насельники Киево-Печерской Лавры могут уехать из обители в Белоруссию, Россию и Европу, но тогда их будут ждать сложности, заявил NEWS.ru представитель Православного исследовательского центра «Хризма» Александр Замосковорецкий. В частности, по его словам, ограничения коснутся монахов призывного возраста, которым при попытке покинуть Лавру могут вручить повестки.

Многие из монахов, скорее всего, попытаются уехать. Те, кто постарше, смогут уехать куда-то. Но насельники призывного возраста подвергаются опасности получить повестку, — сказал Замосковорецкий.

Он отметил, что куда именно переберутся монахи, зависит от их личного выбора. По его словам, среди монахов Лавры есть люди с разными позициями: есть те, кто за Россию, а есть с противоположными взглядами. Он добавил, что вся политика президента Украины Владимира Зеленского направлена на то, чтобы постепенно выдавить монахов из Лавры.

Верхняя часть уже отошла ПЦУ, а нижняя часть хотя еще и у монахов УПЦ, но их вытесняют и оттуда. А с 5 июля, введены новые правила, согласно которым вход на территорию Нижней Лавры разрешен только с 9 утра до 6 вечера, ограничен также въезд автомобилей, — напомнил эксперт.

Между тем замглавы синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил NEWS.ru, что предсказать исход событий пока сложно.

Думаю, что делать здесь прогнозы невозможно. Неизвестно, что будут делать дальше украинские власти. А судьба монахов зависит в основном от того, насколько далеко зайдет произвол в отношении святынь Киево-Печерской Лавры, — сказал Кипшидзе.

Ранее Синод Белорусской православной церкви выпустил обращение, в котором отметил, что «в случае насильственного выселения монашествующих из Киево-Печерской лавры, они могут обрести место дальнейшего иноческого подвига в монашеских обителях Белорусской Православной Церкви».

До того появилась информация, что христианские святыни и захороненные в Лавре мощи подвижников, в том числе и мощи Ильи Муромца, будут вывезены в Европу, об этом уже есть договоренность между Киевом и ЮНЕСКО.

Доступ в Нижнюю Лавру, согласно объявлению на сайте обители, с 5 июля по инициативе Национального заповедника «Киево-Печерская лавра» будет ограничен.