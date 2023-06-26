Служба внешней разведки РФ раскрыла судьбу святых мощей из киевской Лавры СВР: святые мощи из Киево-Печерской лавры будут вывозить в Европу

Фото: Киево-Печерская Лавра/youtube

Киев и ЮНЕСКО договорились, что из Киево-Печерской лавры будут вывозить христианские ценности и святые мощи, заявляют в Службе внешней разведки России. По данным СВР, святыни хотят передать в Европу — музеям Италии, Франции, Германии и Ватикана под предлогом «спасения от российских ракетных ударов».

Между киевскими властями и представителями ЮНЕСКО достигнута договоренность о вывозе с территории Киево-Печерской лавры христианских ценностей, в том числе святых мощей, и последующей передаче их музеям Италии, Франции, Германии и Ватикана под предлогом «спасения от российских ракетных ударов», — говорится в официальном сообщении СВР.

Хотя главе Украинской православной церкви митрополиту Онуфрию сообщили, что ценности перемещают временно и для сохранности до наступления спокойного времени, в СВР уверены, что из Европы иконы и другая церковная утварь не вернутся. Вместе с ЮНЕСКО вывозом будет заниматься швейцарская НПО «Международный альянс по защите культурного наследия в зонах конфликтов».

С начала спецоперации на Украине местные власти начали активно противодействовать работе Украинской православной церкви (УПЦ). Ссылаясь на ее связь с Россией, местное руководство в разных регионах Украины приняло ряд решений о запрете деятельности УПЦ. В парламент страны был внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине.