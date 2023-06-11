В Киеве впервые провели панихиду по отлученному от РПЦ Ивану Мазепе В Киево-Печерской лавре провели панихиду по преданному РПЦ анафеме Ивану Мазепе

Фото: t.me/otkachenkokyiv

Представители Православной церкви Украины (ПЦУ) провели в Киево-Печерской лавре первую панихиду по гетману Ивану Мазепе, который был отлучен от Русской православной церкви за государственную измену, сообщил глава Минкульта Украины Александр Ткаченко в своем Telegram-канале. Служба состоялась во Всехсвятской церкви, которую, по словам министра, построили на средства Мазепы. Он добавил, что в Онуфриевской башне лавры откроют экспозицию «Гетман Иван Мазепа и его эпоха».

Впервые в истории Киево-Печерской лавры прошла панихида по гетману Ивану Мазепе. <...> Лавра становится украинской, — написал он.

Иван Мазепа — военный и политический деятель, гетман Левобережной Украины. Он был ближайшим сподвижником императора Петра I, которому помогал в проведении внешней и внутренней политики конца XVII — начала XVIII веков. В ходе Северной войны он предал Петра I, посчитав, что Российская Империя проигрывает, и перешел на сторону шведского короля Карла ХII.

В результате Русская православная церковь предала Мазепу анафеме за нарушение данной на Евангелии присяги на верность русскому царю и за помощь шведским солдатам в осквернении православных церквей.

Его планы были разрушены поражением шведов в битве при Полтаве в 1709 году. После этого Мазепа бежал в Турцию, где провел оставшуюся жизнь в изгнании.

С начала спецоперации на Украине киевский режим начал самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь (УПЦ). Ссылаясь на ее связь с Россией, местное руководство в разных регионах Украины приняло ряд решений о запрете деятельности УПЦ. В парламент страны был внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине.