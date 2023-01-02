В Турции заявили о долгосрочных контрактах с Россией по газу Глава Минэнерго Турции: долгосрочные контракты с РФ по газу учитывают мировые цены

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Контракты между Анкарой и Москвой по поставкам газа подписаны на долгий срок, заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез в интервью телеканалу TVnet. По его словам, в соглашениях прописаны мировые цены и объемы.

Мы имеем долгосрочные контракты с Россией. В силу рыночных моментов я не могу обнародовать цену, но в них учитываются мировые цены и объемы, — заявил Донмез.

Министр отметил, что Турция не присоединилась к санкциям в отношении России, которая поставляет 44 процента газа в страну. Из-за этого Анкаре не пришлось искать альтернативные источники поставок.

В конце декабря Миллер сообщил о новом рекорде суточных поставок газа в Китай. По его словам, максимальное превышение составило 18,7%. Предыдущий рекорд был установлен 9 декабря. Тогда суточные обязательства компании, предусмотренные контрактом с китайской стороной, были превышены на 16,4%.

В декабре 2022 года пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что европейские страны, пытаясь избавиться от зависимости от России, становятся зависимыми от энергоснабжения США. По его словам, сейчас, когда «европейцы ежедневно теряют миллиарды евро, эти миллиарды долларов уже зарабатывают в Вашингтоне».