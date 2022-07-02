Власти Турции задержали в аэропорту Анкары детского врача из России Власти Турции задержали в аэропорту Анкары детского врача из России за нарушение миграционных правил

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Аэропорт Анкары

Турецкие власти задержали в аэропорту Анкары гражданку России, детского врача Елену Гавриленко и ее спутницу из Молдавии, направлявшихся через столицу республики в Кишинев на медицинский симпозиум, сообщил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников. По его словам, которые цитирует ТАСС, их обвиняют в нарушении миграционных правил.

В аэропорту Анкары была задержана гражданка России Гавриленко Елена Николаевна. Ее задержали вместе с ее спутницей, гражданкой Молдавии. Обе женщины детские врачи. Они следовали на симпозиум медиков в Кишинев транзитом через Турцию, — сказал Мельников.

Он добавил, что задержанные не планировали оставаться в Турции, а в тот же день должны были вылететь в Молдавию транзитным рейсом. Мельников также сообщил, что написал письмо послу Турции в России Мехмету Самсару с просьбой вмешаться в ситуацию. В тексте обращения он напомнил, что в соответствии с турецким законодательством граждане РФ могут находиться на территории республики до 60 суток без визы.

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